Bad Balance
Билеты от 1800₽
Bad Balance

Bad Balance

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы Bad Balance в клубе Дуглас

Событие, которого ждали многие поклонники хип-хопа, наконец, состоится! Известная группа Bad Balance даст концерт в клубе Дуглас. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей отечественного рэпа и не только.

Неповторимая атмосфера

На концерте прозвучат хиты группы, которые стали классикой российского хип-хопа. Bad Balance не раз подтверждала свою репутацию ярких исполнителей, способных создать уникальную атмосферу на сцене. Музыканты не только порадуют зрителей своими узнаваемыми треками, но и поднимут настроение энергичными выступлениями.

Факты о группе

Bad Balance — одна из первых групп в России, которая привнесла в рэп элемент уличной культуры. С момента своего основания в 1990 году музыканты стали символом целого поколения. Их тексты отражают общественные проблемы и личные переживания, что делает их музыку актуальной и запоминающейся.

Не упустите шанс

Концерт в клубе Дуглас — это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться живым исполнением любимых песен. Убедитесь, что вы не пропустите это грандиозное событие!

Купить билет на концерт Bad Balance

Январь
4 января воскресенье
19:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1800 ₽
В других городах
Январь
1 января четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1800 ₽

