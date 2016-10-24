Bad Balance. 36 лет в деле!

Уникальный концерт Bad Balance в клубе «16 Тонн»

Bad Balance — патриархи и родоначальники отечественного рэпа. Этот коллектив стартовал 36 лет назад, когда заниматься такой музыкой в стране было делом рискованным и даже опасным. Теперь группа давно обрела статус хип-хоп-легенды, на которую равняются молодые исполнители.

Встреча с легендами

На сцене клуба «16 Тонн» выступят все пять действующих членов группы: ШЕFF, DJ LA, Al Solo, Mr. Bruce и DJ Топор. Каждый из них вносил свой вклад в развитие творчества Bad Balance, и их совместное выступление обещает стать незабываемым событием.

Сюрпризы для поклонников

Зрителей ждёт программа, включающая любимые хиты группы и массу сюрпризов. В концерте будет вспомнено творчество таких культовых исполнителей, как Михей и Купер, что несомненно порадует как старых, так и новых поклонников.

Присоединяйтесь к празднику

Приветствуется форма одежды в стиле Bad Balance, чтобы подчеркнуть солидарность с артистами и создать атмосферу единства. Давайте отметим день рождения Bad Balance вместе, создав тёплую и дружескую атмосферу!