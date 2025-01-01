Балет Юрия Смекалова Back to Life: возвращение к жизни через искусство

Слово «couture» (в переводе с французского – «шитье») в определении жанра спектакля обозначает кропотливый ремесленный труд, результат которого способен вернуть человека к жизни. Спектакль BACK TO LIFE – это не только создание одежды для модных показов, но и любое творение рук, фантазии и воли, которое может стать символом возрождения.

Сюжет и идеи

В спектакле танец и искусство кутюрье сплетаются в полотно размышлений о трагедиях, воспоминаниях молодости, счастливых мгновениях, потерях и возвращении героини из небытия. Автор идеи балета, Вячеслав Заренков, в 2011 году написал рассказ «Возвращение к жизни», в котором неравнодушие одного человека помогает развернуть жизнь другого от распада к возрождению.

Жизнь героини рассказа, Анастасии Королевой, «закатилась за горизонт» после потери мужа и сына. Случайная встреча с незнакомцем и проявление сострадания с его стороны помогают ей реализовать творческий потенциал и освободиться от оков депрессии. Благодаря состраданию, зерна ее таланта прорастают надеждой и вдохновением.

Актуальные размышления

Короткий рассказ в спектакле хореографа Юрия Смекалова разворачивается в глобальные размышления о современных реалиях: «В 2020 году жизнь нарушила привычный ход. Но вернуться обратно – это не значит жить по-старому. Возвращение к жизни происходит прямо сейчас на новом витке спирали, и от нас самих зависит, какой будет эта «новая» жизнь». Спектакль ставит важные вопросы: сможем ли мы пожертвовать собственным благополучием ради наших убеждений? Найдем ли мотивацию жить и творить вопреки обстоятельствам?

Музыка, мода и балет

BACK TO LIFE – это история о том, как найти свой путь, пережить потери и преодолеть дистанцию между людьми. Спектакль сочетает в себе музыку, театр, моду и современную балетную пластику. Подиум для модных показов становится мостом, соединяющим сцену и зрительный зал, а музыканты оркестра играют роли наравне с артистами балета.

Дефиле и региональная мода

Спектакль начинается в Колонном зале с показа новых коллекций, где балерины участвуют в дефиле наряду с профессиональными моделями. Зрители погружаются в действие, едва переступив порог театра. Капсульные коллекции для этого дефиле представлены дизайнерами Самарской области. По задумке Юрия Смекалова, привлечение региональной моды в театральную постановку способствует популяризации российской фэшн-индустрии.

Куратор по работе с дизайнерами – Мария Казак, модельер, театральный художник и член Союза дизайнеров России, а также арт-директор «Поволжских сезонов». Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, где искусство и мода встречаются на одной сцене.