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Back in Storm
Киноафиша Back in Storm

Back in Storm

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Не пропустите: Back In Storm в Рок-баре Треугольник!

На сцене Рок-бара Треугольник вас ждет незабываемый вечер с лучшим трибьютом AC/DC на Юге России – группой Back In Storm. Эти виртуозы рока подарят вам возможность насладиться вашими любимыми хитами, включая:

  • Thunderstruck
  • Back In Black
  • TNT
  • High Voltage
  • Shoot To Thrill
  • Hells Bells
  • Dirty Deeds Done Dirt Cheap

С более чем 150 шоу по всей России и статусом хэдлайнеров крупных байк-фестивалей, Back In Storm готовы зарядить вас своей энергией и драйвом. Их выступление точно не оставит вас равнодушными!

Что вас ждет на концерте?

Вы сможете насладиться:

  • Уникальной энергетикой исполнителей
  • Фирменной школьной формой и лунной походкой
  • Стриптизом и танцами на столах
  • Лучшими соло Ангуса Янга
  • Вокалом, который напомнит вам о Брайане Джонсоне
  • Шоу в духе Donnington Park

Дополнительные удовольствия

Не забывайте, что мастерство барменов Рок-бара Треугольник и Rockoteka от нашего DJ создадут неповторимую атмосферу, которая продлится далеко за полночь. Обслуживание официантов добавит вам комфорта и удовольствия во время концерта.

Приходите и погрузитесь в атмосферу AC/DC вместе с Back In Storm!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 25 июля
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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