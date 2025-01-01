На сцене Рок-бара Треугольник вас ждет незабываемый вечер с лучшим трибьютом AC/DC на Юге России – группой Back In Storm. Эти виртуозы рока подарят вам возможность насладиться вашими любимыми хитами, включая:
С более чем 150 шоу по всей России и статусом хэдлайнеров крупных байк-фестивалей, Back In Storm готовы зарядить вас своей энергией и драйвом. Их выступление точно не оставит вас равнодушными!
Вы сможете насладиться:
Не забывайте, что мастерство барменов Рок-бара Треугольник и Rockoteka от нашего DJ создадут неповторимую атмосферу, которая продлится далеко за полночь. Обслуживание официантов добавит вам комфорта и удовольствия во время концерта.
Приходите и погрузитесь в атмосферу AC/DC вместе с Back In Storm!