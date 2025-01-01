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Киноафиша Baby Melo и Elyaplugg!

Baby Melo и Elyaplugg!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Зажигательное шоу Baby Melo и elyaplugg! в Сочи

Скоро в Сочи пройдет незабываемый концерт двух восходящих звезд музыкальной сцены — Baby Melo и elyaplugg!. Эти артисты уже завоевали сердца зрителей благодаря своим ярким выступлениям и свежему звучанию.

Уникальная программа

В программе шоу запланированы не только популярные хиты, но и эксклюзивные релизы, которые артисты представят впервые. Это отличная возможность стать свидетелем исторического момента и услышать новые композиции в живом исполнении.

Кто такие Baby Melo и elyaplugg!

Baby Melo — талантливый исполнитель, который за короткий срок успел завоевать популярность благодаря своим запоминающимся мелодиям и харизме. elyaplugg! — его талантливый коллега, известный своими инновационными подходами к музыке и уникальным стилем. Оба артиста активно работают над новыми проектами и всегда готовы удивлять своих поклонников.

Не упустите шанс!

Это выступление — отличная возможность насладиться живой музыкой и зарядиться энергией. Приходите на шоу, чтобы увидеть любимых артистов и насладиться незабываемой атмосферой. Билеты уже в продаже, успейте их приобрести!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 30 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
18:00 от 1399 ₽

В ближайшие дни

Grounded Event 2025
0+
Поп Хип-хоп
Grounded Event 2025
2 августа в 11:00 Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки»
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