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Бабушки
Билеты от 3000₽
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Спектакль Бабушки

Трогательный портрет уходящей натуры
Постановка
Практика 12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Бабушки»: жизнь русской деревни XX века

Погрузитесь в мозаичный мир рассказов сибирских деревенских жителей — спектакль «Бабушки» переносит нас в русскую деревню XX века. Традиции, обычаи, песни оживляют жизнь, которая сегодня, для нас, обитателей XXI века, кажется далёкой и экзотичной. То, что когда-то было повседневной нормой, теперь воспринимается как редкая, но невероятно живая культурная память. Спектакль открывает неожиданные параллели: чуждый на первый взгляд мир оказывается удивительно близким и понятным.

Основой спектакля стала книга «Русская деревня в рассказах её жителей»

Спектакль основан на книге «Русская деревня в рассказах её жителей» под редакцией Л.Л. Касаткина. При создании постановки использованы аудио- и видеоматериалы, собранные сотрудниками Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. В текстовую ткань спектакля также включены отрывки из романа Олега Павлова «Асистолия», добавляющие глубины и драматизма в повествование.

Приглашаем к погружению в мир деревенских историй

«Бабушки» — это не просто рассказы, а живая память, которая помогает понять, как много общего у современных горожан с жителями прошлого.

Режиссер
Светлана Землякова
В ролях
Павел Артемьев
Павел Артемьев
Яна Гурьянова
Яна Гурьянова
Мари Ворожи
Ирина Латушко
Надежда Лумпова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 3000 ₽
8 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 3000 ₽

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