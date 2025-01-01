Спектакль «Бабушки»: жизнь русской деревни XX века

Погрузитесь в мозаичный мир рассказов сибирских деревенских жителей — спектакль «Бабушки» переносит нас в русскую деревню XX века. Традиции, обычаи, песни оживляют жизнь, которая сегодня, для нас, обитателей XXI века, кажется далёкой и экзотичной. То, что когда-то было повседневной нормой, теперь воспринимается как редкая, но невероятно живая культурная память. Спектакль открывает неожиданные параллели: чуждый на первый взгляд мир оказывается удивительно близким и понятным.

Основой спектакля стала книга «Русская деревня в рассказах её жителей»

Спектакль основан на книге «Русская деревня в рассказах её жителей» под редакцией Л.Л. Касаткина. При создании постановки использованы аудио- и видеоматериалы, собранные сотрудниками Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. В текстовую ткань спектакля также включены отрывки из романа Олега Павлова «Асистолия», добавляющие глубины и драматизма в повествование.

Приглашаем к погружению в мир деревенских историй

«Бабушки» — это не просто рассказы, а живая память, которая помогает понять, как много общего у современных горожан с жителями прошлого.