Родители Лёни и Сони решили провести отдых за границей, а вот с детьми возникла проблема — оставить их не с кем. В поисках решения они наткнулись на объявление о бабушке из деревни, которая готова приютить ребят на летние каникулы. Это решение кажется простым: недорого, да и свежий воздух, как известно, полезен для здоровья.
Лёня и Соня оказываются в совершенно новых для себя условиях, вдали от городской суеты. Деревенская жизнь полна неожиданностей. Здесь их ждёт:
Спектакль обещает быть ярким и увлекательным. Он погружает зрителей в атмосферу детства, где каждая мелочь может стать началом настоящего приключения. Уникальные декорации и талантливые актеры оживят деревенскую жизнь, заставляя зрителей вспомнить о своих собственных летних каникулах.