Приключения Лёни и Сони в деревне: новый спектакль для детей на сцене ДК Выборгский

Родители Лёни и Сони решили провести отдых за границей, а вот с детьми возникла проблема — оставить их не с кем. В поисках решения они наткнулись на объявление о бабушке из деревни, которая готова приютить ребят на летние каникулы. Это решение кажется простым: недорого, да и свежий воздух, как известно, полезен для здоровья.

Непривычные условия

Лёня и Соня оказываются в совершенно новых для себя условиях, вдали от городской суеты. Деревенская жизнь полна неожиданностей. Здесь их ждёт:

Необычный кот, который не только дружит с детьми, но и хранит множество тайн;

Таинственный подвал, полный загадок и старинных вещей;

Свежие пирожки, которые бабушка печет каждый день;

Рыбалка на местном пруду, где ребята могут научиться ловить рыбу.

О спектакле

Спектакль обещает быть ярким и увлекательным. Он погружает зрителей в атмосферу детства, где каждая мелочь может стать началом настоящего приключения. Уникальные декорации и талантливые актеры оживят деревенскую жизнь, заставляя зрителей вспомнить о своих собственных летних каникулах.