Теплая история для всей семьи в Малом театре кукол

Малый театр кукол приглашает на трогательную постановку «Бабушка на яблоне» — историю о мальчике по имени Анди, который мечтает о бабушке. Это история о детских фантазиях и реальных чувствах, о дружбе, заботе и выборе, который Анди предстоит сделать.

Сюжет: Мечты и реальность

У Анди никогда не было бабушки, но он мечтает о ней, представляя ее веселой, активной и готовой к любым приключениям. Воображаемая бабушка — воплощение всех детских фантазий: с ней можно отправиться в парк аттракционов, поймать диких лошадей и даже поесть незрелых яблок.

Однако вскоре в жизни Анди появляется настоящая бабушка — соседка, которая не такая активная, как воображаемая, но учит его важным вещам: заботе и доброте. Перед мальчиком встает непростой выбор — какой бабушке отдать предпочтение?

Почему стоит посмотреть?

«Бабушка на яблоне» — это спектакль для всей семьи. Он не только рассказывает о детских мечтах, но и поднимает вопросы о том, как важно уметь заботиться о близких. Эта постановка, полная доброты и тепла, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.