Спектакль Бабушка для инопланетянина

Фантазийный детский спектакль от театра Фигаро

Приглашаем вас в волшебный мир леса, где происходит удивительная история о добром и наивном инопланетянине. Этот персонаж, хоть и очень одинокий, стремится найти свою бабушку, о которой ему сказали, что она рядом, на соседней планете.

Встреча с Бабой-ягой

Когда инопланетянин находит свою бабушку, радость сменяется недоумением: оказывается, его бабушкой назвалась злая Баба-яга! С этого момента в лесу начинается настоящая сказочная суета, полная неожиданных поворотов и забавных ситуаций.

Темы дружбы и доверия

Несмотря на все испытания, спектакль рассказывает о таких важных ценностях, как любовь, дружба, взаимовыручка и доверие. Глядя на приключения инопланетянина, дети узнают о том, как важно помогать друг другу и находить выход из сложных ситуаций.

Приходите на этот увлекательный спектакль и погрузитесь в мир фантазии, где каждый может найти настоящую дружбу и любовь!