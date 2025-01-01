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Бабушка для инопланетянина
Билеты от 800₽
Киноафиша Бабушка для инопланетянина

Спектакль Бабушка для инопланетянина

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Фантазийный детский спектакль от театра Фигаро

Приглашаем вас в волшебный мир леса, где происходит удивительная история о добром и наивном инопланетянине. Этот персонаж, хоть и очень одинокий, стремится найти свою бабушку, о которой ему сказали, что она рядом, на соседней планете.

Встреча с Бабой-ягой
Когда инопланетянин находит свою бабушку, радость сменяется недоумением: оказывается, его бабушкой назвалась злая Баба-яга! С этого момента в лесу начинается настоящая сказочная суета, полная неожиданных поворотов и забавных ситуаций.

Темы дружбы и доверия
Несмотря на все испытания, спектакль рассказывает о таких важных ценностях, как любовь, дружба, взаимовыручка и доверие. Глядя на приключения инопланетянина, дети узнают о том, как важно помогать друг другу и находить выход из сложных ситуаций.

Приходите на этот увлекательный спектакль и погрузитесь в мир фантазии, где каждый может найти настоящую дружбу и любовь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
11 октября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
8 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

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