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БабСовет с Викторией Макарской
Киноафиша БабСовет с Викторией Макарской

БабСовет с Викторией Макарской

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О выставке

Виктория Макарская в Новосибирске: путь к саморазвитию

В КК имени Маяковского состоится уникальное мероприятие с участием Виктории Макарской. Главной темой встречи станет саморазвитие и личный рост женщин.

Участницы получат возможность узнать, как изменить себя и свою семью, а также внести позитивные изменения в окружающий мир. Это событие будет особенно интересно тем, кто стремится к самосовершенствованию и ищет новые пути для развития.

Присоединяйтесь к этому вдохновляющему мероприятию, чтобы сделать первый шаг на пути к изменениям в своей жизни и жизни близких!

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