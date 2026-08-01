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Бабочки. Иллюзиям вопреки
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Киноафиша Бабочки. Иллюзиям вопреки

Бабочки. Иллюзиям вопреки

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О выставке

Выставка о бабочках в Дарвиновском музее

В Дарвиновском музее открывается уникальная выставка, которая стирает грани между естественно-научным музеем и современным искусством. Выставка под названием «Бабочки. Иллюзиям вопреки» обещает стать интересным событием для всех любителей искусства и природы.

Экспозиция

Посетители смогут увидеть обширную коллекцию чешуекрылых, которая посвящена оптическим иллюзиям, мимикрии и камуфляжу в мире насекомых. Каждый экспонат не только удивляет своим внешним видом, но и раскрывает тайны адаптации и выживания бабочек в дикой природе.

Творчество современных художников

Экспозиция будет дополнена работами современных авторов, в которых бабочка становится символом превращения, иллюзии и вечного поиска смысла. Эти произведения создают уникальный контекст, позволяя зрителям увидеть привычные вещи с новой стороны.

Для зрителей

Выставка станет отличной просьбой для семейного посещения, а также отличным поводом для размышлений о жизни, природе и искусстве. Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом!

Купить билет на выставка Бабочки. Иллюзиям вопреки

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Август
Сентябрь
12 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
17 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
18 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
19 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
20 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
21 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
22 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
23 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
24 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
25 августа вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
26 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
27 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
28 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
29 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
30 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
31 августа понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
1 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
2 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
3 сентября четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
4 сентября пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
5 сентября суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
6 сентября воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
7 сентября понедельник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
8 сентября вторник
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
9 сентября среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57

В ближайшие дни

Живая экспозиция
0+
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