Бабочка
Режиссер Альфия Абдулина
Продолжительность 50 минут, без антракта
О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Бабочка» о музе Тонино Гуэрры

Спектакль «Бабочка» поставлен А.С. Абдулиной в честь 100-летия выдающегося итальянского писателя, сценариста, поэта и художника Тонино Гуэрры. Эта работа посвящена его возлюбленной, жене и музе — Лоре Гуэрра.

О чем спектакль?

«Бабочка» рассказывает о войне через призму реального опыта Т. Гуэрры. Это позволяет избежать травматичной дистанции и сосредоточить внимание на силе и красоте человеческой души, способной подняться над ужасом и хаосом внешнего мира.

Язык спектакля

В спектакле почти нет слов. Язык «Бабочки» состоит из образов, жестов и ритмов, которые переносят зрителя в его собственное воображение, формируя конечный смысл. Сценическое пространство вместе с куклами и актерами постоянно движется и изменяется, словно сновидение. Свет, звук и пластика становятся полноправными участниками действия, создавая уникальную атмосферу.

Символика и метафоры

Символ бабочки в спектакле выступает метафорой свободной и бессмертной души, соединяющей отдельные истории в единую ткань. Спектакль, наполненный поэтической силой Т. Гуэрры, превращается в легкий полет, где истинное добро, сострадание и любовь вновь обретают ясность и понятность для каждого зрителя.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Бабочка» — это не только дань памяти великому писателю, но и художественный эксперимент, который обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление!

