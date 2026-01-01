Оповещения от Киноафиши
Бабочка моя. Весенний рок-концерт Смешband
Билеты от 2300₽
Бабочка моя. Весенний рок-концерт Смешband

12+
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте

Весенний рок-концерт «Бабочка моя» от СмешBand

Петербург и Москва, готовьтесь встретить весну на больших концертах! «Бабочка моя» - это уникальный рок-концерт, который проведет СмешBand и порадует всех поклонников любимых песен из мультсериала «Смешарики».

Концерт обещает быть насыщенным и интересным, с роковым звучанием, которое не оставит равнодушными взрослых и детей!

Концерты в Москве и Петербурге

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события: 2 апреля в Петербурге и 24 мая в Москве. Это будет отличный способ провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь музыкой и атмосферой весны.

Ждем вас на концерте «Бабочка моя»! Не забудьте взять с собой хорошее настроение!

Май
24 мая воскресенье
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2300 ₽
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 2300 ₽

