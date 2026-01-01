Бабочка моя. Весенний рок-концерт Смешband

Весенний рок-концерт «Бабочка моя» от СмешBand

Петербург и Москва, готовьтесь встретить весну на больших концертах! «Бабочка моя» - это уникальный рок-концерт, который проведет СмешBand и порадует всех поклонников любимых песен из мультсериала «Смешарики».

Концерт обещает быть насыщенным и интересным, с роковым звучанием, которое не оставит равнодушными взрослых и детей!

Концерты в Москве и Петербурге

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события: 2 апреля в Петербурге и 24 мая в Москве. Это будет отличный способ провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь музыкой и атмосферой весны.

Ждем вас на концерте «Бабочка моя»! Не забудьте взять с собой хорошее настроение!