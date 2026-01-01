Спектакль Бабий бунт

Музыкальная комедия «Бабий бунт» в ДК «Газ»

ДК «Газ» приглашает зрителей на незабываемый спектакль — музыкальную комедию «Бабий бунт», созданную композитором Е. Птичкиным и поэтами К. Васильевым и М. Пляцковским. Эта постановка переносит нас в конец 20-х годов прошлого века, на просторы Донского края, где донские казаки сталкиваются с беспомощностью перед своими женами.

Краткая история спектакля

Премьера «Бабьего бунта» состоялась в 1975 году. Она была приурочена к 70-летию писателя Михаила Шолохова, который, несмотря на свою строгую критику экранизаций и театральных адаптаций, признал успешность данной комедии. Персонажи, отличный юмор и музыкальное сопровождение в народном стиле завоевали сердца зрителей, а самые восторженные отзывы принесли спектаклю жители станицы Вешенская.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — лихие донские казаки, прославившиеся на полях сражений, оказываются в роли защитников семьи. Этот спектакль предоставляет уникальную возможность молодым зрителям ознакомиться с революционной романтикой советского периода. Герои, горящие идеей новой жизни, оживляют важные страницы нашей истории, призывая помнить о прошлых ошибках.

Не упустите шанс увидеть «Бабий бунт» — спектакль, который уже почти 50 лет радует театраллов и является важной частью музыкального театра России.