Бабий бунт. Праздничная дискотека 90х

Праздничная дискотека 90-х в клубе "Космонавт"

Погрузитесь в атмосферу ностальгии на праздничной дискотеке 90-х в легендарном клубе "Космонавт"! На вас ждут самые душевные хиты из прошлого – от группы Руки Вверх! до Ace of Base. Эти мелодии навеют теплые воспоминания о любимых моментах и романтичных танцах.

Живое выступление и атмосферные конкурсы

В программе вечера не только диджей-сеты, но и живое выступление группы "На Париж!" с культовыми кавер-версиями легендарных треков. Это отличная возможность поджемить под знакомые мотивы и погрузиться в незабываемую атмосферу 90-х.

Комфортная площадка для танцев и общения

Клуб "Космонавт" располагается в самом сердце Петербурга, что делает его доступным для жителей города. На первом этаже находится огромный танцпол, вмещающий до 1000 человек, а на втором - уютные диваны и столики, где можно отдохнуть и заказать напитки или закуски.

Информация для гостей

Гостей начинают запускать в клуб с 23:50, а само мероприятие стартует в полночь. Обратите внимание, что столы на балконе продаются по местам: если хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

Мероприятие является 18+, поэтому у входа будет проводиться проверка паспортов. Убедитесь, что у вас при себе есть документ.

Март
8 марта воскресенье
23:50
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 990 ₽

