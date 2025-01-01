Меню
Бабель. Реквием
Бабель. Реквием

Спектакль Бабель. Реквием

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Реквием по эпохе: спектакль по Исааку Бабелю

Спектакль по циклу Исаака Бабеля «Конармия» в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной — это глубокий реквием по времени, которое обрекает людей на бесчеловечный выбор. Молодой писатель Исаак Бабель по собственному желанию вступает в ряды Первой Конной Армии под именем Кирилла Лютова, чтобы сражаться за идеалы Революции.

Столкновение с реальностью

Однако столкновение с жестокой реальностью приводит Лютова на край нравственной пропасти. Он оказывается на войне, к которой стремился, но не может убить другого человека. Более того, он не готов умереть сам, ведь в нем нет веры. Конармейцы отвергли веру в Бога, заменив ее верой в Революцию, ради которой готовы убить любого. Но привычка убивать и отсутствие рефлексии превращают их во всадников апокалипсиса, кентавров революции, вечно скачущих сквозь опустошенное времени.

Разрушенный храм души

Центральным образом спектакля становится разрушенный храм — храм души. Революция становится потрясением такого масштаба, что способна сеять в неокрепших душах сомнение, ужас и мрак. Это и происходит с Бабелем-Лютовым, который в поисках новой веры сталкивается с нравственным выбором.

Музыка и народные песни

В спектакле звучат народные песни, подобранные Татьяной Куртуковой. Особенно стоит отметить песню «Я любила сокола», которая стала камертоном спектакля и определила его жанр.

Состав актёров

Полный состав актёров может меняться, но на текущий момент в спектакле участвуют:

  • Кирилл Лютов — Илья Быков
  • Исаак Бабель — Арсен Поляков
  • Революция, старуха хозяйка — Татьяна Горчакова
  • Вдова — Татьяна Куртукова
  • Медсестра Сашка — Дарья Кушнерова
  • Молодая хозяйка — Алина Шарафутдинова
  • Святые жены — Полина Сенчилина, Рената Сергеева, Алина Шарафутдинова
  • Савицкий — Сергей Козлов
  • Гедали, Акинфиев — Александр Захарьев
  • Аполек, Сашка-Христос — Антон Бахтин
  • Дьяк Агеев, Афонька Бида — Вячеслав Черныш/Джамбулат Багов
  • Пленный поляк, Матвей Павличенко — Давид Гасиев
  • Еврей, Пашка Трунов — Сергей Власов
  • Рабби, Васька Курдюков — Егор Мухин

Не упустите возможность увидеть этот впечатляющий спектакль, который заставит задуматься о сложных вопросах веры, морали и человеческой судьбы в условиях исторических катастроф.

Режиссер
Сергей Власов
В ролях
Илья Быков
Арсен Поляков
Татьяна Горчакова
Татьяна Куртукова
Дарья Кушнерова

Расписание

18 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием Бабель. Реквием

