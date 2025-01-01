Спектакль Бабель. Реквием

Спектакль по циклу Исаака Бабеля «Конармия» в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной — это глубокий реквием по времени, которое обрекает людей на бесчеловечный выбор. Молодой писатель Исаак Бабель по собственному желанию вступает в ряды Первой Конной Армии под именем Кирилла Лютова, чтобы сражаться за идеалы Революции.
Однако столкновение с жестокой реальностью приводит Лютова на край нравственной пропасти. Он оказывается на войне, к которой стремился, но не может убить другого человека. Более того, он не готов умереть сам, ведь в нем нет веры. Конармейцы отвергли веру в Бога, заменив ее верой в Революцию, ради которой готовы убить любого. Но привычка убивать и отсутствие рефлексии превращают их во всадников апокалипсиса, кентавров революции, вечно скачущих сквозь опустошенное времени.
Центральным образом спектакля становится разрушенный храм — храм души. Революция становится потрясением такого масштаба, что способна сеять в неокрепших душах сомнение, ужас и мрак. Это и происходит с Бабелем-Лютовым, который в поисках новой веры сталкивается с нравственным выбором.
В спектакле звучат народные песни, подобранные Татьяной Куртуковой. Особенно стоит отметить песню «Я любила сокола», которая стала камертоном спектакля и определила его жанр.
