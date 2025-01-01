Спектакль, основанный на цикле Исаака Бабеля «Конармия», в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной, предлагает зрителю погружение в мрачные реалии времени. Это не просто история о войне, а глубокий анализ человеческой души, обрекаемой на бесчеловечный выбор.
Молодой писатель Исаак Бабель добровольно вступает в ряды Первой Конной Армии под именем Кирилла Лютова, чтобы сражаться за идеалы Революции. Однако столкновение с реальностью приводит его к нравственной пропасти. Лютов оказывается на войне, но не способен убить. Главный конфликт заключается в том, что он не готов умереть, ведь в нем нет веры.
Конармейцы отреклись от веры в Бога, заменив ее верой в Революцию, ради которой готовы убить любого. Однако привычка убивать и отсутствие рефлексии превращают их во всадников апокалипсиса — кентавров революции, вечно скачущих сквозь опустошенное время.
Центральным образом спектакля становится разрушенный храм, символизирующий разорение душ. Революция — это потрясение, способное посеять сомнение и мрак в неокрепших душах. Этот внутренний конфликт переживает и Бабель-Лютов, ищущий опору и новую веру в условиях сложнейшего нравственного выбора.
В спектакле звучат народные песни, подобранные Татьяной Куртуковой. Особое место занимает песня «Я любила сокола», ставшая камертоном спектакля и определившая его жанр. Музыка добавляет эмоциональную глубину и усиливает атмосферу происходящего.
