«Конармия» Исаака Бабеля в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной на сцене Дома Высоцкого на Таганке

Спектакль, основанный на цикле Исаака Бабеля «Конармия», в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной, предлагает зрителю погружение в мрачные реалии времени. Это не просто история о войне, а глубокий анализ человеческой души, обрекаемой на бесчеловечный выбор.

Сюжет и центральные темы

Молодой писатель Исаак Бабель добровольно вступает в ряды Первой Конной Армии под именем Кирилла Лютова, чтобы сражаться за идеалы Революции. Однако столкновение с реальностью приводит его к нравственной пропасти. Лютов оказывается на войне, но не способен убить. Главный конфликт заключается в том, что он не готов умереть, ведь в нем нет веры.

Конармейцы отреклись от веры в Бога, заменив ее верой в Революцию, ради которой готовы убить любого. Однако привычка убивать и отсутствие рефлексии превращают их во всадников апокалипсиса — кентавров революции, вечно скачущих сквозь опустошенное время.

Разрушенный храм души

Центральным образом спектакля становится разрушенный храм, символизирующий разорение душ. Революция — это потрясение, способное посеять сомнение и мрак в неокрепших душах. Этот внутренний конфликт переживает и Бабель-Лютов, ищущий опору и новую веру в условиях сложнейшего нравственного выбора.

Музыка и атмосфера

В спектакле звучат народные песни, подобранные Татьяной Куртуковой. Особое место занимает песня «Я любила сокола», ставшая камертоном спектакля и определившая его жанр. Музыка добавляет эмоциональную глубину и усиливает атмосферу происходящего.

Актерский состав

Возможны изменения в составе, но полный список актеров выглядит следующим образом:

Кирилл Лютов — Илья Быков Гусь

Исаак Бабель — Арсен Поляков Революция

Старуха-хозяйка — Татьяна Горчакова

Вдова — Татьяна Куртукова

Медсестра Сашка — Дарья Кушнерова

Молодая хозяйка — Алина Шарафутдинова

Святые жены — Полина Сенчилина, Рената Сергеева, Алина Шарафутдинова

Савицкий — Сергей Козлов

Гедали, Акинфиев — Александр Захарьев

Аполек, Сашка-Христос — Антон Бахтин

Дьяк Агеев, Афонька Бида — Вячеслав Черныш/Джамбулат Багов

Пленный поляк, Матвей Павличенко — Давид Гасиев

Еврей, Пашка Трунов — Сергей Власов

Рабби, Васька Курдюков — Егор Мухин

Не упустите возможность увидеть этот мощный спектакль, который задает сложные вопросы о вере, человечности и моральном выборе в условиях войны.