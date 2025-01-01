Меню
Бабель. Реквием
Киноафиша Бабель. Реквием

Спектакль Бабель. Реквием

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Конармия» Исаака Бабеля в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной на сцене Дома Высоцкого на Таганке

Спектакль, основанный на цикле Исаака Бабеля «Конармия», в инсценировке лауреата премии «Действующие лица» Тони Яблочкиной, предлагает зрителю погружение в мрачные реалии времени. Это не просто история о войне, а глубокий анализ человеческой души, обрекаемой на бесчеловечный выбор.

Сюжет и центральные темы

Молодой писатель Исаак Бабель добровольно вступает в ряды Первой Конной Армии под именем Кирилла Лютова, чтобы сражаться за идеалы Революции. Однако столкновение с реальностью приводит его к нравственной пропасти. Лютов оказывается на войне, но не способен убить. Главный конфликт заключается в том, что он не готов умереть, ведь в нем нет веры.

Конармейцы отреклись от веры в Бога, заменив ее верой в Революцию, ради которой готовы убить любого. Однако привычка убивать и отсутствие рефлексии превращают их во всадников апокалипсиса — кентавров революции, вечно скачущих сквозь опустошенное время.

Разрушенный храм души

Центральным образом спектакля становится разрушенный храм, символизирующий разорение душ. Революция — это потрясение, способное посеять сомнение и мрак в неокрепших душах. Этот внутренний конфликт переживает и Бабель-Лютов, ищущий опору и новую веру в условиях сложнейшего нравственного выбора.

Музыка и атмосфера

В спектакле звучат народные песни, подобранные Татьяной Куртуковой. Особое место занимает песня «Я любила сокола», ставшая камертоном спектакля и определившая его жанр. Музыка добавляет эмоциональную глубину и усиливает атмосферу происходящего.

Актерский состав

Возможны изменения в составе, но полный список актеров выглядит следующим образом:

  • Кирилл Лютов — Илья Быков Гусь
  • Исаак Бабель — Арсен Поляков Революция
  • Старуха-хозяйка — Татьяна Горчакова
  • Вдова — Татьяна Куртукова
  • Медсестра Сашка — Дарья Кушнерова
  • Молодая хозяйка — Алина Шарафутдинова
  • Святые жены — Полина Сенчилина, Рената Сергеева, Алина Шарафутдинова
  • Савицкий — Сергей Козлов
  • Гедали, Акинфиев — Александр Захарьев
  • Аполек, Сашка-Христос — Антон Бахтин
  • Дьяк Агеев, Афонька Бида — Вячеслав Черныш/Джамбулат Багов
  • Пленный поляк, Матвей Павличенко — Давид Гасиев
  • Еврей, Пашка Трунов — Сергей Власов
  • Рабби, Васька Курдюков — Егор Мухин

Не упустите возможность увидеть этот мощный спектакль, который задает сложные вопросы о вере, человечности и моральном выборе в условиях войны.

Режиссер
Сергей Власов
В ролях
Сергей Власов
Егор Мухин
Илья Быков
Арсен Поляков

Фотографии

