Бабье счастье
Билеты от 1600₽
Киноафиша Бабье счастье

Спектакль Бабье счастье

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О спектакле

Спектакль «Бабье счастье» — связь поколений через призму любви

Спектакль «Бабье счастье» поднимает важные вопросы, касающиеся связи между поколениями женщин России. История охватывает судьбы женщин одного рода, которые живут в разные эпохи — от 17 века до наших дней. Объединяет их стремление выйти замуж и понять, что такое настоящая любовь.

Каждая из героинь сталкивается с выбором: следовать ли традициям или же идти своим путем. Спектакль задаёт вопросы, на которые зрители смогут найти свои ответы, наблюдая за судьбами персонажей.

Режиссура и игра актеров

Режиссером спектакля является Ольга Борисевич, известная своим чувственным подходом к раскрытию женских образов. В спектакле принимают участие талантливые актрисы: Анна Карпина, Анастасия Майер, Анастасия Ростопша, Татьяна Степанова, Дарья Гордеева, Алиса Кукина, Мария Безуглая, Кристина Будимир, Виктория Абашкина и Вероника Игреева. Каждая из них вносит свою уникальную интерпретацию в общую картину.

Что ждет зрителей

Зрители смогут увидеть, как девушки из разных эпох подходят к пониманию любви, сталкиваются с социальными нормами и личными переживаниями. Сможет ли кто-то из них найти ту самую любовь, о которой пишут в романах? И что важно для них — следование традициям или истинные чувства?

Не пропустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем о любви и женской судьбе, который заставит задуматься о вечных ценностях и личных выборах.

Режиссер
Ольга Борисевич
В ролях
Анна Карпина
Анастасия Майер
Анастасия Ростопша
Татьяна Степанова
Дарья Гордеева

Купить билет на спектакль Бабье счастье

Январь
20 января вторник
19:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 1600 ₽

