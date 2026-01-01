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Баба Яга. Умри правильно
Киноафиша Баба Яга. Умри правильно

Спектакль Баба Яга. Умри правильно

Постановка
Театр.doc industrial 12+
Возраст 12+

О спектакле

Волшебная сказка как руководство к жизни

Кто сказал, что сказка — это для детей? Кто решил, что сказка — это вымысел? Сказка — это древний документ, в котором зашифрованы законы жизни. Те события, что нам кажутся волшебными, когда-то были частью воспринимаемой реальности.

Что скрывают сказочные образы?

Сказки передают нам свод правил и законов. Живёшь по этим законам — обретёшь счастье. Нарушаешь их — попадёшь в «тюрьму несчастной судьбы». Спектакль «Баба Яга. Умри правильно» приглашает нас разобраться, кто же такая Баба Яга и что она символизирует.

Погружение в действие

Этот спектакль выходит за рамки привычного театрального формата. Зрители становятся участниками событий. Вместе мы попытаемся понять, почему наши предки не боялись смерти и почему так важно встретить её правильно. Но речь вовсе не о той смерти, о которой вы подумали.

Сказка как зеркало мироздания

Русская сказка — это не просто развлечение, а глубокий философский текст об отношениях человека и Вселенной. Исследования Владимира Проппа, автора труда «Морфология волшебной сказки», лежат в основе спектакля. Его работы стали предшественниками знаменитой книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», вдохновившей современных сценаристов.

Для кого этот спектакль?

Спектакль создан для взрослых и подростков старше 12 лет. Это семейное событие, после которого вам точно будет о чём поговорить. Для младших зрителей — свои, другие сказки.

Приходите, чтобы услышать голос веков, понять, что сокрыто за сказочными образами, и задуматься о том, как жить правильно.

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Наталья Пирогова
Татьяна Шалковская
Сергей Кисличенко

Фотографии

Баба Яга. Умри правильно
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