Баба Яга и новогодний переполох
Билеты от 850₽
Киноафиша Баба Яга и новогодний переполох

Спектакль Баба Яга и новогодний переполох

Постановка
Детский театр эстрады 6+
Возраст 6+
Билеты от 850₽

О спектакле

Новогодние приключения в детском театре эстрады

«Баба Яга и новогодний переполох» — это музыкальный спектакль для детей, который подарит зрителям удивительное ощущение волшебства. В волшебном лесу разбойники затеяли хитроумный план: они пытаются сорвать Новый год, используя Бабу Ягу для кражи подарков. Спектакль организован Московским детским театром эстрады, знаменитым своими уникальными постановками для юной аудитории.

Сюжет спектакля погружает детей и их родителей в чудесный мир новогоднего волшебства. Зрителям от 7 до 11 лет представится возможность не только насладиться захватывающими приключениями, но и поучаствовать в настоящем новогоднем празднике.

Что происходит в волшебном лесу?

Ровно за день до Нового года лесные жители – зайцы, белочки, ёжики и даже бурундук – пишут письма Деду Морозу с надеждой получить долгожданные подарки под елкой. Однако на этот раз в волшебном лесу царит беспокойство.

Коварный план разбойников

Банда разбойников решила испортить праздник и выкрасть новогодние подарки из дома Деда Мороза. Но они решили не рисковать своими руками и завербовали для этого самую известную ведьму – Бабу-Ягу. Но даже она, казалось бы, беспощадная и сильная, может попаться в ловушку хитроумных разбойников.

Смело на встречу приключениям!

Что же делать, когда на кону стоит Новый год? Помочь распутать этот сложный клубок сможет только Всеведущая Совесть. Удастся ли Бабе Яге справиться с коварными планами разбойников? Ответ на эти и другие волнующие вопросы вы узнаете на новогоднем представлении «Баба-Яга и новогодний переполох»!

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
31 декабря среда
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
2 января пятница
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
3 января суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
5 января понедельник
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
7 января среда
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽

