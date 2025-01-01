Спектакль Баба-яга и девочка Маша

Экосказка для юных зрителей

Приглашаем вас и ваших детей на волшебное представление «Баба-яга и девочка Маша», написанное талантливым драматургом Натальей Львовой. Эта увлекательная экосказка погружает юных зрителей в возрасте от 3 до 12 лет в захватывающее приключение о защите природы.

О чем спектакль?

Главные герои истории — это озорная девочка Маша и знаменитая Баба-яга. Вместе они отправляются в путешествие, полное неожиданных встреч и ярких приключений. На своем пути они узнают о важности бережного отношения к окружающему миру и о том, как каждый из нас может внести свой вклад в его защиту.

Почему стоит посетить?

Спектакль не только развлекает, но и обучает. Он поднимает важные экологические темы и учит детей заботиться о природе. Яркие костюмы, увлекательные музыкальные номера и интерактивные элементы сделают просмотр незабываемым.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции и важные уроки о природе!