Баба Яга и чемодан Деда Мороза
Киноафиша Баба Яга и чемодан Деда Мороза

Спектакль Баба Яга и чемодан Деда Мороза

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний детектив на сцене «АртРазБег»

Творческое пространство «АртРазБег» радостно анонсирует свою новогоднюю постановку — детектив «Баба Яга и чемодан Деда Мороза». В этой увлекательной истории главные герои — Баба Яга и Дед Мороз, который в преддверии праздника обращается к Яге с просьбой проверить свой волшебный чемоданчик.

Новый год — время волшебства и чудес, особенно для Деда Мороза, ведь у него в декабре дел невпроворот. Дедушка решает, что нужно удостовериться, все ли его секреты и магические атрибуты в порядке. Баба Яга с радостью принимает его предложение. Она не только сможет помочь ему, но и получит в подарок возможность узнать Новогодние секреты Деда Мороза!

Детектив будет интересен всем, кто любит магию и загадки в новогодних историях. Проникнитесь атмосферой праздника и трепета, наблюдая за тем, что же из этого выйдет. Не пропустите возможность окунуться в мир новогодних чудес в спектакле «Баба Яга и чемодан Деда Мороза»!

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽

