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Баба Шанель
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

12+
Режиссер Михаил Каргапольцев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Баба Шанель»: Праздник, который заставляет задуматься

Театр «Семьянюки» приглашает зрителей на спектакль «Баба Шанель», основанный на произведении Николая Коляда. Эта яркая и драматическая постановка предлагает уникальный взгляд на человеческие отношения и ценности.

Сюжет и тематика

История разворачивается во время праздника любительского ансамбля русской народной песни, проходящего в одном из городских дворцов культуры. Однако весёлое застолье оборачивается для исполнительниц борьбой за привычные устои и свои желания.

Спектакль погружает зрителей в размышления о том, что действительно ценно в жизни. Как встреча с прошлым может изменить наше восприятие настоящего? Эта постановка затрагивает глубокие темы любви, страсти, искупления и времени.

Почему стоит посетить?

«Баба Шанель» — это не просто спектакль; это возможность переосмыслить собственные жизненные ценности. Он вызывает у зрителей много вопросов и предлагает уникальную интерпретацию привычных тем.

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о важных вещах.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
19:00

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