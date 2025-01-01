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Баба Шанель
Билеты от 1000₽
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трагифарс Николая Коляды

Настоящие модели в дизайнерских сарафанах и кокошниках, словно живописные полотна. Их параметры? Не 90-60-90, а возраст — мудрый и прекрасный. Их обитель — «ВОГ», но не глянец, а Всероссийское общество глухих.

Семь чудес света на сцене

Семь солисток: бывшая прима кордебалета с расшатанными нервами, заядлая «бомбила» с проблемным зрением, поэтесса, которую от всего тошнит... Они собрались за праздничным столом, чтобы отметить десятилетие ансамбля.

Битва за сцену

Но на их песни наступает Баба Шанель, мечтающая вытеснить бабушек в закулисную тень. Что выберет худрук Сергей Сергеевич — уютный запах нафталина или рискованный аромат заграничной славы?

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Максим Лакомкин
Андрей Санников
Олег Анищенко
Олег Задорин
Сергей Бородинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽
20 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель

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