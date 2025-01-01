Спектакль Баба Шанель

Трагифарс Николая Коляды

Настоящие модели в дизайнерских сарафанах и кокошниках, словно живописные полотна. Их параметры? Не 90-60-90, а возраст — мудрый и прекрасный. Их обитель — «ВОГ», но не глянец, а Всероссийское общество глухих.

Семь чудес света на сцене

Семь солисток: бывшая прима кордебалета с расшатанными нервами, заядлая «бомбила» с проблемным зрением, поэтесса, которую от всего тошнит... Они собрались за праздничным столом, чтобы отметить десятилетие ансамбля.

Битва за сцену

Но на их песни наступает Баба Шанель, мечтающая вытеснить бабушек в закулисную тень. Что выберет худрук Сергей Сергеевич — уютный запах нафталина или рискованный аромат заграничной славы?