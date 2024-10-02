Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баба Шанель
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

Ансамбль народной песни ждут новые вершины и успехи, но эти перемены требуют изменений в привычной жизни коллектива 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

По завершении юбилейного концерта, участницы ансамбля народной песни "Наитие" собираются за кулисами, наполняя воздух воспоминаниями о предыдущих выступлениях. Веселясь и делясь впечатлениями от новых костюмов, они наслаждаются атмосферой удачного праздника. Руководитель коллектива, в отличном настроении, радуется тому, как в этот вечер звучала музыка их ансамбля, насколько замечательно исполнились его песни.

Он старается передать каждой участнице теплые слова благодарности, что вызывает сердечную благодарность, заботу и внимание от каждой из них. Однако, в этот момент, на фоне общего душевного подъема, звучит неожиданная новость от руководителя. В скором времени ансамбль ждут гастроли, новые вершины и успехи, но эти перемены требуют изменений в привычной жизни коллектива.

Что же это за сюрприз, на что придется согласиться этому сплоченному ансамблю в преддверии громких достижений?

Режиссер
Арсений Кудря
В ролях
Игорь Гордеев
Роман Горбачев
Людмила Коршунова
Ирина Лавринова
Римма Морозова

Фотографии

Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель
Новости
Биография Николая Коляды: Как сельский мальчик стал одним из главных драматургов России
Биография Николая Коляды: Как сельский мальчик стал одним из главных драматургов России Николай Коляда прошёл долгий путь от сельского парня до создателя всемирно известного театра. В этом тексте мы расскажем о его биографии и о том, как складывалась его творческая карьера.
Написать
2 октября 2024 07:07
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше