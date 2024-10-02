По завершении юбилейного концерта, участницы ансамбля народной песни "Наитие" собираются за кулисами, наполняя воздух воспоминаниями о предыдущих выступлениях. Веселясь и делясь впечатлениями от новых костюмов, они наслаждаются атмосферой удачного праздника. Руководитель коллектива, в отличном настроении, радуется тому, как в этот вечер звучала музыка их ансамбля, насколько замечательно исполнились его песни.

Он старается передать каждой участнице теплые слова благодарности, что вызывает сердечную благодарность, заботу и внимание от каждой из них. Однако, в этот момент, на фоне общего душевного подъема, звучит неожиданная новость от руководителя. В скором времени ансамбль ждут гастроли, новые вершины и успехи, но эти перемены требуют изменений в привычной жизни коллектива.

Что же это за сюрприз, на что придется согласиться этому сплоченному ансамблю в преддверии громких достижений?