Баба Шанель
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

Гастроли в Алматы
Режиссер Вячеслав Виттих

О спектакле

Спектакль «Баба Шанель» - комедия о дружбе и выборе

Спектакль «Баба Шанель» по произведению Николая Коляды погружает зрителей в мир самодеятельного ансамбля русской песни «Наитие», который собрались отметить юбилейное десять лет своего творчества. Семь вокалисток, собравшиеся за праздничным столом, делятся воспоминаниями о пройденном пути и обсуждают планы на будущее. В этот момент появляется Баба Шанель, женщина, которая стремится стать единственной солисткой ансамбля.

Молодой руководитель Сергей сталкивается с непростой дилеммой: выбрать между верностью своим «старательным» сослуживицам или стремлением к новым вершинам.

О актёрах и персонажах

В спектакле задействованы талантливые актрисы, каждая из которых вносит свою уникальную ноту в образ своего персонажа:

  • Капитолина Петровна, 90 лет - Ангелина Недюжина (Отличник культуры РК)
  • Тамара Ивановна, 70 лет - Любовь Тормышева
  • Нина Андреевна, 85 лет - Ольга Павлова (Отличник культуры РК)
  • Сара Абрамовна, 80 лет - Полина Савицкая (Отличник культуры РК)
  • Ираида Семёновна, 75 лет - Виктория Пятова
  • Зинаида Карловна, 72 года - Дарья Магомедова
  • Клара Фридриховна, 71 год - Ирина Москаленко
  • Роза Николаевна, 55 лет - Елизавета Пятова
  • Сергей, 30 лет - Артем Москаленко (баянист, руководитель ансамбля «Наитие»)

Тематика спектакля

Несмотря на комические перипетии, «Баба Шанель» предлагает зрителям задуматься о ценностях дружбы, взаимопомощи и преданности. Это не просто забавная история, но и трогательное напоминание о том, как важно ценить тех, кто с тобой рядом, и уважать их вклад в общее дело.

Приходите на спектакль, чтобы насладиться яркими встречами и сопереживать героям, ведь даже в самой смешной ситуации можно обнаружить много волнующего и доброго.

Купить билет на спектакль Баба Шанель

Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Государственный кукольный театр г. Алматы, ул. Пушкина 63
от 2500 ₽

