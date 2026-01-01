Спектакль «Баба Шанель» по произведению Николая Коляды погружает зрителей в мир самодеятельного ансамбля русской песни «Наитие», который собрались отметить юбилейное десять лет своего творчества. Семь вокалисток, собравшиеся за праздничным столом, делятся воспоминаниями о пройденном пути и обсуждают планы на будущее. В этот момент появляется Баба Шанель, женщина, которая стремится стать единственной солисткой ансамбля.
Молодой руководитель Сергей сталкивается с непростой дилеммой: выбрать между верностью своим «старательным» сослуживицам или стремлением к новым вершинам.
В спектакле задействованы талантливые актрисы, каждая из которых вносит свою уникальную ноту в образ своего персонажа:
Несмотря на комические перипетии, «Баба Шанель» предлагает зрителям задуматься о ценностях дружбы, взаимопомощи и преданности. Это не просто забавная история, но и трогательное напоминание о том, как важно ценить тех, кто с тобой рядом, и уважать их вклад в общее дело.
Приходите на спектакль, чтобы насладиться яркими встречами и сопереживать героям, ведь даже в самой смешной ситуации можно обнаружить много волнующего и доброго.