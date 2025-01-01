Спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды

Ансамбль народной песни «Наитие» празднует юбилей! В этом году коллектив отмечает 10 лет плодотворной работы под руководством талантливого баяниста Сергея Сергеевича. Женщины преклонного возраста, полные энтузиазма, исполняют любимые песни, танцуют и чувствуют себя на все сто!

Однако даже такой сплоченный коллектив может оказаться на грани распада. Что же делать «Наитию»? Как спасти и сохранить то, что дорого, перед лицом неизбежного? Особенно, если это неизбежное наступает прямо посередине душевного и яркого застолья?

Спектакль «Баба Шанель» — это не только история о дружбе и преданности, но и глубокое размышление о том, как важно ценить каждый момент жизни. Погружаясь в атмосферу праздника, зрители смогут увидеть, как традиции и современные ценности переплетаются в судьбах героинь.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях и о том, что значит быть вместе!