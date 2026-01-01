Спектакль о деятельной бабушке в Коляда-театре

Сибирская мудрость в сердце Москвы

В спектакле «Ба» зрители познакомятся с Марией Васильевной Скотинкиной, которая приезжает из Сибири в Москву навестить свою внучку, Ольгу. Бабушка быстро наводит свои порядки, не стесняясь высказывать своё мнение по любому поводу. Не нравится ей жених внучки? Он тут же получает «от ворот поворот». Нет цветов на окнах? Бабушка отправляется к соседям и приносит горшки с цветами. Не устраивают шторы? У неё есть десять метров плюша для обновления интерьера.

Столкновение поколений

Ревизия жизни Ольги, проводимая бабушкой, становится настоящим испытанием. Сначала внучка с недовольством воспринимает вмешательство бабушки в её жизнь, но вскоре начинает осознавать, что за простыми словами этой мудрой женщины скрывается настоящая сермяжная правда.

Признание авторов

Пьеса «Ба» написана Юлией Тупикиной, которая была удостоена первой премии XI Международного конкурса драматургов «Евразия» в номинации «Пьеса для камерной сцены». Это произведение погружает зрителей в атмосферу искренности и жизненной мудрости, заставляя задуматься о семейных отношениях и важности связи между поколениями.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль в Коляда-театре!