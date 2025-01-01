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Б. — Мой приятель
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Спектакль Б. — Мой приятель

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль Сергея Чонишвили

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Разговор о Нём и о Нас по душам… наизнанку», который погружает зрителей в мир глубоких размышлений и музыкальных откровений. Этот проект обещает стать настоящим событием в мире театра.

О постановке

Спектакль исследует таинственную личность, известную как Б. Кто он? Почему его присутствие так ощутимо в каждом из нас? Актеры и музыканты вместе создают атмосферу, которая заставляет задуматься о внутреннем мире каждого зрителя.

Выдающиеся исполнители

На сцене выступят:

  • Сергей Чонишвили — художественное слово, заслуженный артист России, лауреат премий «Чайка» и им. И. Смоктуновского.
  • Ксения Куэльяр — флейта, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов.
  • Тихон Лукьяненко — скрипка, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов.
  • Иван Мясников — контрабас, лауреат международных конкурсов.
  • Николай Мажара — фортепиано, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

Музыкальная программа

В программе звучит Фантазия по мотивам произведений Сирила Массаротто, а также музыка П.И. Чайковского в обработке Светланы Нестеровой. Это сочетание классической музыки и театрального искусства создаст невероятно атмосферное представление.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спектакль уже ждет вас, чтобы увести в мир глубоких переживаний и эмоций.

В ролях
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 20 января
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1500 ₽

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