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О концерте

Концерт группы Азон в Нижнем Новгороде

В клубе «Cargo Cult» состоится концерт группы Азон с презентацией нового альбома «К Свету!». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников энергичного панк-рока и ярких выступлений.

Группа Азон, с более чем 25-летней историей, порадует зрителей не только новыми композициями, но и проверенными хитами, которые стали визитной карточкой коллектива. 24 сентября Нижний Новгород ждет настоящую рок-волну!

Мероприятие обещает быть насыщенным сюрпризами. Первые 10 билетов предлагаются всего за 900 руб. А билет на двоих обойдется в 1600 руб. Не упустите возможность! Цены на билеты будут расти, а на входе билеты будут стоить вдвое дороже. 

Группа Азон сочетает бунтарский дух панк-рока с искренностью и четкостью в текстах. За годы своего существования они смогли сохранить верность своим принципам, не поддаваясь модным веяниям.

На данный момент в дискографии группы 10 студийных альбомов, 5 EP, live-альбом и несколько сборников. Азон – финалисты XIX премии «Чартова Дюжина» на «Наше Радио» и номинанты будущих премий. Их музыка покоряет сердца и вызывает бурные эмоции.

Сделаем этот день незабываемым вместе! Берите билеты и готовьтесь к настоящему рок-фесту!

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
от 900 ₽

Фотографии

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