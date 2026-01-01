Концерт группы Азон в Нижнем Новгороде

В клубе «Cargo Cult» состоится концерт группы Азон с презентацией нового альбома «К Свету!». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников энергичного панк-рока и ярких выступлений.

Группа Азон, с более чем 25-летней историей, порадует зрителей не только новыми композициями, но и проверенными хитами, которые стали визитной карточкой коллектива. 24 сентября Нижний Новгород ждет настоящую рок-волну!

Мероприятие обещает быть насыщенным сюрпризами. Первые 10 билетов предлагаются всего за 900 руб. А билет на двоих обойдется в 1600 руб. Не упустите возможность! Цены на билеты будут расти, а на входе билеты будут стоить вдвое дороже.

Группа Азон сочетает бунтарский дух панк-рока с искренностью и четкостью в текстах. За годы своего существования они смогли сохранить верность своим принципам, не поддаваясь модным веяниям.

На данный момент в дискографии группы 10 студийных альбомов, 5 EP, live-альбом и несколько сборников. Азон – финалисты XIX премии «Чартова Дюжина» на «Наше Радио» и номинанты будущих премий. Их музыка покоряет сердца и вызывает бурные эмоции.

Сделаем этот день незабываемым вместе! Берите билеты и готовьтесь к настоящему рок-фесту!