Азон. Презентация нового альбома!

Концерт группы «Азон» в Екатеринбурге

2 октября в Екатеринбурге состоится яркий концерт легендарной панк-рок группы «Азон». Музыканты представят свой новый альбом «К Свету!», который уже успел получить положительные отзывы от поклонников. Первый концерт в очередном туре обещает стать настоящим рок-праздником!

Живое выступление и проверенные хиты

На площадке «Rock Club» вас ждут как хиты из более чем 25-летней карьеры группы, так и свежие композиции с нового альбома. «Азон» известен своей энергией и харизматичными выступлениями, которые всегда полны неожиданных сюрпризов.

Билеты и полезная информация

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Первые 10 билетов продаются по специальной цене — всего 900 рублей. Также доступен выгодный билет на двоих по 1600 рублей. Обратите внимание, что цены будут расти, а на входе стоимость увеличится вдвое!

Биография группы

Группа «Азон» была основана в конце XX века и быстро завоевала любовь зрителей благодаря своему бунтарскому духу и искренним текстам. На протяжении более 25 лет они сохраняют честность в своих суждениях и не стремятся угодить всем сразу. Их музыка сочетает остроумие, сарказм и веселье, а живая подача всегда оставляет зрителей в восторге.

В дискографии «Азон» 10 студийных альбомов, 5 EP, live-альбом и сборники лучших композиций. Группа также является финалистами XIX премии «Чартова Дюжина» на «Наше Радио» и номинантами на несколько последующих премий.

Мы ждем вас 2 октября в 19:00 на улице Бебеля, д. 124. Сделаем этот день незабываемым вместе!