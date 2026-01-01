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Азон. Презентация нового альбома!
Киноафиша Азон. Презентация нового альбома!

Азон. Презентация нового альбома!

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О концерте

Рок-праздник с группой «Азон» в Перми

27 сентября в 19:00 клуб «25/17» распахнет свои двери для яркого события — концерта легендарной панк-рок группы «Азон». Обладая более чем четвертьвековой историей, команда продолжает радовать своих фанатов живыми выступлениями и новыми музыкальными произведениями.

Новый альбом и хиты прошлого

Группа «Азон» представит свой новый альбом «К Свету!», который уже успел завоевать сердцы слушателей. В программе вечера прозвучат не только свежие композиции, но и проверенные временем хиты, ставшие знаковыми за годы существования коллектива.

Сюрпризы на концерте

Кроме музыкальных новинок и знаменитых песен, зрителей ждут неожиданные сюрпризы. Это отличный повод посетить концерт и насладиться настоящей атмосферой рок-н-ролла, наполненной энергией и эмоциями.

Не упустите шанс

Билеты уже в продаже: первые 10 билетов можно приобрести по специальной цене — 900 руб. Билет на двоих стоит всего 1600 руб! Не откладывайте на потом — по мере приближения концерта цены будут расти, а на входе они будут вдвое дороже.

Панковская честность и энергия

Группа «Азон» известна своим бунтарским духом и открытостью в текстах. Они не изменяют своим основным принципам, оставаясь искренними и честными перед своими слушателями. Их песни — это комбинация сарказма, глубины мыслей и весёлого настроения, что делает их выступления поистине уникальными.

Позвольте себе стать частью этой рок-интенсивности и запоминающегося вечера. Ждем вас 27 сентября в Перми!

Купить билет на концерт Азон. Презентация нового альбома!

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Бар 25|17 Пермь, 25 Октября, 17
от 1000 ₽

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