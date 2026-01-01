Оповещения от Киноафиши
Азон и CosmoCats
Азон и CosmoCats

Азон и CosmoCats

0+
Возраст 0+

О концерте

Совместный концерт «Азон» и «CosmoCats» в Самаре

Не пропустите уникальное событие — совместный концерт двух музыкальных групп. «Азон» и «CosmoCats» выступят в Баре без названия. Это встреча двух ярких музыкальных стилей, которая уже обещает стать настоящим хитом!

Музыка на любой вкус

Каждая из групп привнесет свою изюминку в этот вечер. «Азон» известен своим неповторимым стилем, который сочетает элементы elektronica и поп-музыки. В то время как «CosmoCats» порадуют зрителей сочными ритмами и оригинальными мелодиями.

Для чего стоит прийти?

Концерт — это шанс насладиться живой музыкой в дружелюбной атмосфере. Не упустите возможность увидеть и услышать популярных исполнителей, а также познакомиться с единомышленниками. Это идеальный способ провести вечер с друзьями или провести время в компании приятных людей.

Где и когда?

Место проведения — уютный Бар без названия, который идеально подходит для таких мероприятий. Ознакомьтесь с репертуаром и выберите лучшие места заранее, чтобы не упустить шанс быть на этом захватывающем шоу!

Приходите и наслаждайтесь музыкальной атмосферой! Вход свободный, но места ограничены.

Купить билет на концерт Азон и CosmoCats

Май
16 мая суббота
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 800 ₽

