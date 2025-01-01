Меню
Азон. 25 лет группе!
Киноафиша Азон. 25 лет группе!

Азон. 25 лет группе!

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Группа Азон отмечает 25-летие в Нижнем Новгороде!

Друзья! Группа Азон едет в Нижний Новгород, чтобы вместе с вами отпраздновать свое 25-летие. Это событие состоится 14 февраля 2026 года в клубе «Cargo Cult» по адресу: ул. Почаинская, 17Ж.

Праздник, который нельзя пропустить

Вы не можете пропустить такое яркое событие! Мы подготовим грандиозное рок-шоу с концертом, полным лучших хитов за всю историю группы, а также с абсолютно новыми композициями. Кроме того, вас ждут неожиданные сюрпризы.

Специальные предложения на билеты

Спешите! Первые 10 билетов будут стоить всего 700 рублей, а специальный билет на двоих — 1200 рублей. Не упустите возможность приобрести билеты по низкой цене!

История группы Азон

Основанная на стыке тысячелетий, группа Азон вобрала в себя дух панк-рока и бесшабашность начала 2000-х. На протяжении всех 25 лет своего существования группа остается свободной и искренней, не поддаваясь сиюминутным трендам.

Музыкальные произведения Азон отличаются острыми и порой саркастичными текстами, которые заставляют задуматься, а также позитивной энергией, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Давайте вместе сделаем этот день незабываемым! Хватайте билеты прямо сейчас!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Нижний Новгород, 14 февраля
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
19:00 от 700 ₽

