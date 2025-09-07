Азон. 25 лет группе!

Группа Азон отмечает 25-летие в Челябинске!

Друзья! 7 сентября 2025 года в Челябинске группа Азон проведет грандиозное празднование своего 25-летия! Это событие нельзя пропустить!

Что вас ждет?

На концерте прозвучат лучшие хиты за всю историю группы, а также абсолютно новые композиции. Мы подготовим массу неожиданных сюрпризов, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым.

Когда и где?

Дата: 7 сентября 2025 г., время: 19:00.

Место: г. Челябинск, клуб «Harat's» (Проспект Ленина, 64).

Почему стоит прийти?

Группа Азон была основана в переходный период между бурными девяностыми и сытыми нулевыми. Она впитала в себя бунтарский дух панк-рока и легкость, присущую рок-музыке. Все эти годы Азон демонстрирует неподдельную честность и искренность, не подстраиваясь под временные моды.

Песни группы острые, порой саркастичные, иногда заставляющие задуматься, а иногда веселящие до слез. Их бешеная энергетика и огненная подача — это то, что делает Азон уникальными!

Специальные предложения на билеты

Не упустите возможность! Первые 10 билетов по 700 руб. (билет на двоих — 1200 руб.)!

Хватайте билеты прямо сейчас и готовьтесь к незабываемому рок-шоу! Сделаем этот день незабываемым вместе!