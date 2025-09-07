Азон. 25 лет группе!

Друзья! 7 сентября 2025 года в Челябинске группа Азон проведет грандиозное празднование своего 25-летия! Это событие нельзя пропустить!
На концерте прозвучат лучшие хиты за всю историю группы, а также абсолютно новые композиции. Мы подготовим массу неожиданных сюрпризов, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым.
Дата: 7 сентября 2025 г., время: 19:00.
Место: г. Челябинск, клуб «Harat's» (Проспект Ленина, 64).
Группа Азон была основана в переходный период между бурными девяностыми и сытыми нулевыми. Она впитала в себя бунтарский дух панк-рока и легкость, присущую рок-музыке. Все эти годы Азон демонстрирует неподдельную честность и искренность, не подстраиваясь под временные моды.
Песни группы острые, порой саркастичные, иногда заставляющие задуматься, а иногда веселящие до слез. Их бешеная энергетика и огненная подача — это то, что делает Азон уникальными!
Не упустите возможность! Первые 10 билетов по 700 руб. (билет на двоих — 1200 руб.)!
Хватайте билеты прямо сейчас и готовьтесь к незабываемому рок-шоу! Сделаем этот день незабываемым вместе!