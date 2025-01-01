Азон. 25 лет группе!

Грандиозное празднование 25-летия группы Азон в Воронеже

2 ноября 2025 года группа Азон отправляется в Воронеж, чтобы вместе с вами отпраздновать своё 25-летие! Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события.

Дата и место проведения

Праздник состоится 2 ноября в 19:00 в клубе «Diesel Bar», расположенном по адресу: улица Генерала Лизюкова, 4. Обратите внимание, что 3 и 4 ноября — выходные дни!

Что вас ждёт?

Группа Азон подготовила для вас грандиозное рок-шоу! В программе — лучшие хиты за всю историю существования коллектива, а также совершенно новые композиции. Мы обещаем массу неожиданных сюрпризов, которые сделают ваш вечер незабываемым!

История группы

Основанная на стыке тысячелетий, группа Азон вобрала в себя дух панк-рока и лёгкость музыкального эксперимента. На протяжении 25 лет она сохраняет неподдельную честность и искренность, не поддаваясь модным веяниям. Их острые и порой саркастичные тексты заставляют задуматься, а их энергетичные выступления — зарядиться позитивом!

Билеты

Не теряйте время! Первые 10 билетов продаются по цене 700 рублей (билет на двоих — 1200 рублей). Хватайте свои билеты прямо сейчас и станьте частью этого грандиозного события!

Давайте сделаем этот день незабываемым вместе!