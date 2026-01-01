АЗОН — 25 лет группе на бис!

Юбилейный концерт группы Азон

Клуб «Live Stars» в Москве станет площадкой для особенного концерта группы Азон, посвящённого её 25-летнему юбилею. В программе концерта — лучшие хиты и новые песни из ожидаемого альбома. Гостей ждёт живое выступление музыкантов разных лет и множество сюрпризов.

Группа Азон, основанная на стыке девяностых и нулевых, сочетает в себе бунтарский дух панк-рока и лёгкость исполнения. Энергия их музыки и искренние тексты смело заявляют о себе на сцене. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного рок-шоу!

«Осенью прошлого года мы отметили четверть века, и это событие было настоящим праздником. Мы решили повторить его, чтобы снова порадовать наших слушателей. В этот вечер вас ждут лучшие композиции из нашего репертуара и абсолютно новые треки, а также приглашённые гости и неожиданные сюрпризы», — делится участник группы.

Почему стоит прийти?

Концерт группы Азон — это не просто музыкальное событие, это встреча с живой историей рок-музыки. Их острые, порой саркастичные песни заставляют задуматься, а энергичная подача заряжает зрителей положительными эмоциями.

Не упустите шанс увидеть группу в Москве — следующий солный концерт запланирован только на осень! Это уникальная возможность насладиться незабываемой атмосферой и зажигательной музыкой.