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Спектакль Азбука

Постановка
Домик Фанни Белл 6+
Режиссер Алексей Шашилов
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи «Азбука» от театра «Домик Фанни Белл»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Азбука», в котором буквы оживают на ваших глазах и принимают самые неожиданные формы! Здесь вас ждут весёлая Гармошка, огромный Рояль и маленькая Кошка, прогуливающаяся по Улице Улыбок. Этот удивительный мир находится в старом городе, где можно не только услышать, но и создать стихи вместе с великими поэтами: Даниилом Хармсом, Мариной Цветаевой и Сашей Черным.

«Азбука» — это не просто спектакль, это настоящее путешествие в мир фантазии и творчества. Здесь буквы превращаются в загадки, игры и песни, создавая неповторимый красочный мир, который покорит сердца зрителей.

Команда театра

  • Режиссер-постановщик: Алексей Валеревич Шашилов
  • Художник-постановщик: Ольга Максимовна Овтина
  • Композитор: Андрей Валерьевич Занога
  • Литературная основа: Даниил Хармс, Саша Черный, Марина Цветаева
  • Текст: Мария Владимировна Огнева

Информация о спектакле

Продолжительность: 50 минут

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления, где рождается чудесный мир, полный творчества и вдохновения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Центр Вознесенского Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
11:00 от 1500 ₽

Фотографии

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