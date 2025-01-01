Приглашаем вас на уникальный спектакль «Азбука», в котором буквы оживают на ваших глазах и принимают самые неожиданные формы! Здесь вас ждут весёлая Гармошка, огромный Рояль и маленькая Кошка, прогуливающаяся по Улице Улыбок. Этот удивительный мир находится в старом городе, где можно не только услышать, но и создать стихи вместе с великими поэтами: Даниилом Хармсом, Мариной Цветаевой и Сашей Черным.
«Азбука» — это не просто спектакль, это настоящее путешествие в мир фантазии и творчества. Здесь буквы превращаются в загадки, игры и песни, создавая неповторимый красочный мир, который покорит сердца зрителей.
Продолжительность: 50 минут
Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления, где рождается чудесный мир, полный творчества и вдохновения!