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Киноафиша «Азбука». «Театр Т»

Спектакль «Азбука». «Театр Т»

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Азбука» от «Театра Т»

Не упустите шанс увидеть уникальный спектакль «Азбука», который перенесет вас в мир букв и поэзии! Режиссёр-постановщик Алексей Шашилов создает на сцене настоящую магию, где буквы оживают и принимают неожиданные формы.

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Алексей Шашилов
  • Художник-постановщик: Ольга Овтина
  • Композитор: Андрей Занога
  • Текст: Мария Огнева

Что вас ждет?

На сцене вас ждут настоящие издатели и книгопечатный станок. Вы увидите, как буквы превращаются в весёлую Гармошку, огромный Рояль и маленькую Кошку, гуляющую по Улице Улыбок в старом городе. Участники спектакля смогут не только услышать, но и создать стихи вместе с великими поэтами, такими как Даниил Хармс, Марина Цветаева и Саша Чёрный.

Это путешествие в красочный мир «Азбуки» подарит вам возможность разгадать загадки, играть и петь песни о буквах.

Рекомендации и информация

Рекомендуем спектакль детям от 5 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

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