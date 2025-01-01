Спектакль «Азбука». «Театр Т»

Не упустите шанс увидеть уникальный спектакль «Азбука», который перенесет вас в мир букв и поэзии! Режиссёр-постановщик Алексей Шашилов создает на сцене настоящую магию, где буквы оживают и принимают неожиданные формы.
На сцене вас ждут настоящие издатели и книгопечатный станок. Вы увидите, как буквы превращаются в весёлую Гармошку, огромный Рояль и маленькую Кошку, гуляющую по Улице Улыбок в старом городе. Участники спектакля смогут не только услышать, но и создать стихи вместе с великими поэтами, такими как Даниил Хармс, Марина Цветаева и Саша Чёрный.
Это путешествие в красочный мир «Азбуки» подарит вам возможность разгадать загадки, играть и петь песни о буквах.
Рекомендуем спектакль детям от 5 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста.