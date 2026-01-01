Сольный концерт Азата Фазлыева

В КСК «Уникс» состоится сольный концерт певца Азата Фазлыева. Живое звучание профессиональных музыкантов и уникальный тембр голоса создадут атмосферу безграничной любви — к близким, второй половинке и жизни.

В программе концерта прозвучат песни о разных проявлениях любви, исполненные вместе с Алсу Фазлыевой. Это эстрадное шоу с живым звуком и душевным исполнением Азата не оставит зрителей равнодушными.

Азат Фазлыев — это концерт о жизни. Истории о любви, дружбе и ценности времени будут звучать как со сцены, так и с экрана. Красивая изюминка вечера — дуэтные песни с Алсу Фазлыевой, которые обязательно тронут сердца слушателей.

Концерт идет с антрактом, что позволяет зрителям насладиться атмосферой на протяжении всего вечера.

Не упустите возможность погрузиться в мир романтики и эмоций вместе с Азатом Фазлыевым, одним из самых талантливых исполнителей татарской эстрады.