Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Азат Фазлыев
Киноафиша Азат Фазлыев

Азат Фазлыев

6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Азата Фазлыева

В КСК «Уникс» состоится сольный концерт певца Азата Фазлыева. Живое звучание профессиональных музыкантов и уникальный тембр голоса создадут атмосферу безграничной любви — к близким, второй половинке и жизни.

В программе концерта прозвучат песни о разных проявлениях любви, исполненные вместе с Алсу Фазлыевой. Это эстрадное шоу с живым звуком и душевным исполнением Азата не оставит зрителей равнодушными.

Азат Фазлыев — это концерт о жизни. Истории о любви, дружбе и ценности времени будут звучать как со сцены, так и с экрана. Красивая изюминка вечера — дуэтные песни с Алсу Фазлыевой, которые обязательно тронут сердца слушателей.

Концерт идет с антрактом, что позволяет зрителям насладиться атмосферой на протяжении всего вечера.

Не упустите возможность погрузиться в мир романтики и эмоций вместе с Азатом Фазлыевым, одним из самых талантливых исполнителей татарской эстрады.

Купить билет на концерт Азат Фазлыев

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
18:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 900 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 900 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
9 апреля в 18:00 КЦ «Сайдаш»
от 1200 ₽
Б.А.У.
18+
Тяжелый рок
Б.А.У.
17 апреля в 19:00 Reborn
от 1200 ₽
Сексистский микрофон
18+
Юмор
Сексистский микрофон
15 марта в 18:00 Толстый кот
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше