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Киноафиша Айвенго

Спектакль Айвенго

Постановка
Театр.doc на Лесной 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

«Айвенго» — первый исторический роман в сторителлинге

«Айвенго» Вальтера Скотта — это не просто известное название, но и первый в мире настоящий исторический роман. Многие помнят его название, но мало кто знает о чём эта захватывающая история. Всё начинается с доблестных рыцарей и прекрасных дам, а заканчивается потрясающими разоблачениями и финальной борьбой добра и зла. Это не просто роман, а настоящий сторителлинг, который держит в напряжении.

Что ждёт зрителей?

На сцене развернётся увлекательная драма: коварные заговоры, неожиданные повороты сюжета и, конечно же, волнующие моменты с участием рыцарей и смелых дам. Это всё, что нужно для захватывающего представления.

Режиссер
Константин Кожевников
В ролях
Дмитрий Филиппов
Константин Кожевников
Александра Люц
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