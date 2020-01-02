«Айвазовский. Три стихии»: Спектакль о великом маринисте

Постановка в жанре «мультимедийный байопик» рассказывает о судьбе знаменитого русского мариниста Ивана Айвазовского. Художник предстанет перед Небесным судом, где столкнутся его ангел-хранитель и адвокат дьявола.

Конфликт двух сил

Функция адвоката дьявола заключается в том, чтобы исследовать жизнь Айвазовского и собрать аргументы, указывающие на тень греха в душе художника и его творениях. Ангел-хранитель будет выступать на стороне защиты, стремясь показать светлые стороны жизни великого мариниста.

Непредсказуемый финал

Спектакль обещает перелистнуть страницы жизни Айвазовского и приоткрыть некоторые аспекты его души. Однако впервые ни актёры, ни создатели не знают финала истории. В конце спектакля зрители будут голосовать и вынесут свой приговор главному герою. Чем же окажется достоин художник: золотым сиянием или синевой покоя? Каждый показ будет заканчиваться новым финалом в зависимости от решения зрительного зала.

Поиск смыслов

«Айвазовский. Три стихии» — это не просто изложение фактов биографии, а попытка театра понять, что значит «быть художником». Это исследование славы и поиска, мук и гордыни. Из чего рождается творчество — из Божественного вдохновения или виртуозного ремесла? Быть художником — значит исцелять свою боль или отзываться на боль мира? Ответы мы будем искать вместе.

Творческий поток

Режиссёр спектакля, Александр Созонов, отмечает, что постановка исследует, как сливаются в едином творческом потоке три стихии: живопись, музыка и поэзия. Многие картины Айвазовского рождались под влиянием стихов Александра Пушкина, которого художник боготворил всю свою жизнь. В спектакле пушкинские строки положены на музыку великого русского композитора современности Владимира Мартынова.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!