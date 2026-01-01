Аюшка. Разговор со счастьем

Юбилей ансамбля «Аюшка»: музыкальное наследие и радость встречи

Счастье — это возможность заниматься любимым делом, быть среди единомышленников, видеть и создавать красоту вокруг себя. Ансамбль «Аюшка» олицетворяет именно это счастье на протяжении 50 лет. За полвека своего существования он стал синонимом радости и вдохновения для множества зрителей.

Незабываемый репертуар

«Аюшка» предлагает обширный и разнообразный репертуар, в который входят произведения таких композиторов, как Бызов, Зыкин, Дмитриев и Пьяццолла. Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, среди которых:

Бызов — «Хоровод»

Гуренко — «Нежность»

Гуренко — «Хороший день»

Дмитриев — «Старая карусель»

Зацепин — «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Зыкин — «Посею лебеду на берегу»

Ким — «Думы окаянные»

Морозова-Уварова — «Ой мороз, мороз» (обработка В. Зыкина)

Пьяццолла — «Libertango» и «Oblivion»

Русская народная песня — «Барыня» и «Двенадцать разбойников»

Оригинальный стиль и международное признание

Мастера ансамбля «Аюшка» неизменно восхищают зрителей своим оригинальным исполнительским стилем. География их гастролей охватывает 20 стран, а количеством дипломов международных конкурсов и фестивалей сложно даже счесть. С каждым годом количество зрителей на концертах только растет, что подтверждает, как сильно артисты влияют на публику.

Отпразднуем юбилей вместе!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться уникальной атмосферой концерта, который, безусловно, оставит яркие воспоминания. «Аюшка» — это не просто ансамбль, это любовь к музыке, который навсегда влечет за собой и вдохновляет на новые свершения.