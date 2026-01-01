Оповещения от Киноафиши
Айсылу. Фильм / Кинопоказ
Айсылу. Фильм / Кинопоказ

12+
Возраст 12+

О выставке

Кинопоказ «Айсылу. Фильм» в театре имени Камала

Не упустите шанс увидеть «Айсылу. Фильм» — современную интерпретацию сказки о татарской Золушке. Это трогательная история о молодой девушке Айсылу, которая, несмотря на трудности, мечтает о музыке и славе.

Главная героиня, Айсылу, пережила серьезную аварию в детстве, из-за чего передвигается на костылях. Вместе с матерью она живет в деревне, где ее фантастический голос излучает надежду и красоту. Однажды в их поселок приезжает столичный продюсер, который бросает вызов — он верит, что сможет превратить девушку с ограниченными возможностями в настоящую звезду эстрады.

Фильм затрагивает важные социальные темы, такие как преодоление трудностей и возможность изменить свою судьбу. Он наполнен музыкой и эмоциями, оставляющими глубокое впечатление на зрителе.

Кинопоказ пройдет в уютной атмосфере театра имени Камала, который не только сохраняет традиции, но и открывает двери современному искусству. Приходите насладиться удивительной историей о стремлении к мечте!

Купить билет на выставка Айсылу. Фильм / Кинопоказ

Март
Апрель
14 марта суббота
16:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 300 ₽
19 апреля воскресенье
16:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 300 ₽

В ближайшие дни

«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
21 марта в 16:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
8 марта в 14:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
0+
Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
7 марта в 13:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 1200 ₽
