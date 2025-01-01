Меню
Айсвилль
Киноафиша Айсвилль

Спектакль Айсвилль

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Айсвилль: мюзикл о жизни и смерти на холодном острове

Приготовьтесь к встрече с загадочной историей в а капелла мюзикле «Айсвилль». Это произведение, созданное талантливым композитором Евгением Заготом и режиссёром Алексеем Франдетти, погружает зрителей в мир холодного острова, где инспектор полиции сталкивается с неразрешимой загадкой: смертью незнакомки Евы, которая нарушила размеренную жизнь маленького поселения.

Загадка и черный юмор

Конфликт любви, остросюжетный детектив и изобилие черного юмора — все это делает спектакль по-настоящему уникальным. Кроме того, во время представления зрители услышат сильную партитуру, выполненную исключительно голосами исполнителей без инструментального сопровождения. Это придаёт особый шарм и атмосферу, создавая незабываемые моменты на сцене.

Награды и признание

Не оставил без внимания спектакль и профессиональное сообщество:

  • Лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучший спектакль. Оперетта / мюзикл» и «Лучшая роль второго плана. Оперетта / мюзикл» (Евдокия Малевская).
  • Номинации на ту же премию: «Лучшая работа режиссёра» (Алексей Франдетти), «Лучшая женская роль» (Кристина Кузнецова), и другие.
  • Лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в пяти номинациях, среди которых «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая оркестровка» (Евгений Загот).
  • Признание на Фестивале мюзикла «Х» в категории «Лучший мюзикл».
  • Спектакль вошёл в ТОП-10 премии «(От)Личный Петербург» от портала «Фонтанка.ру» в номинации «Культурное событие года» за 2024 год.

Не упустите шанс!

«Айсвилль» — это возможность насладиться выдающимися голосами и уникальной атмосферой мюзикла. Поспешите на спектакль, чтобы стать частью этой увлекательной истории о любви, смерти и невероятных поворотах судьбы.

Купить билет на спектакль Айсвилль

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
15:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽
8 января четверг
15:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽
9 января пятница
15:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽

Фотографии

Айсвилль Айсвилль Айсвилль Айсвилль Айсвилль Айсвилль

