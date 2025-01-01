Меню
Айседора
Билеты от 5000₽
Киноафиша Айседора

Спектакль Айседора

16+
Режиссер Пётр Казьмирук
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль, посвященный Айседоре Дункан

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль Екатерины Ишимцевой «Айседора», созданный по мотивам автобиографических книг Айседоры Дункан «Моя жизнь» и «Танец будущего». Этот проект хранит в себе дух и страсть великой танцовщицы, смогшей перевернуть представления о танце и искусстве в целом.

О спектакле

В спектакле «Айседора» зрители смогут увидеть, как уникальная личность Дункан воплощается на сцене через живую и эмоциональную игру артистки. Режиссёр и хореограф спектакля, Пётр Казьмирук, является знаменитым артистом балета Большого театра, педагогом и балетмейстером, что гарантирует высокой профессиональный уровень театрального действия.

Танец как выражение жизни

Айседора Дункан была не только танцовщицей, но и философом танца. Чрезвычайно важно, что в рамках спектакля представлены не только ее достижения, но и внутренний мир, страсти и переживания, движущие её к новым вершинам искусства. Спектакль позволит зрителям заглянуть в душу одной из самых ярких и независимых артисток XX века.

Интересные факты

  • Айседора Дункан считается основательницей современного танца и одной из первых танцовщиц, которые использовали натуральные движения тела вместо строгих форм классического балета.
  • В своих работах она часто поднимала темы свободы, любви и смелости, что делает её наследие актуальным и по сей день.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу танца и творчества! Спектакль «Айседора» станет для вас не только зрелищем, но и источником вдохновения.

Купить билет на спектакль Айседора

Октябрь
6 октября понедельник
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 5000 ₽

