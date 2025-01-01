Меню
Айседора
Киноафиша Айседора

Спектакль Айседора

Постановка
Странник 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о свободе: моноспектакль "Моя жизнь" по книге А. Дункан

Приглашаем вас на увлекательный моноспектакль, основанный на книге знаменитой танцовщицы, основательницы свободного танца А. Дункан. Спектакль "Моя жизнь" расскажет о непростой судьбе женщины, преодолевшей множество испытаний, но не потерявшей веру в свое призвание.

Об авторе и исполнителе

Автор сценария, режиссёр и исполнитель роли — Марина Сергеева. Её талант и глубокое понимание темы делают эту постановку особенно запоминающейся. Благодаря мастерству Сергевой зрители смогут почувствовать всю силу и элегантность духа Дункан.

Темы и содержание

Спектакль затрагивает важные темы, такие как свобода, самоотверженность и возможность оставаться верным себе, несмотря на жизненные трудности. История А. Дункан вдохновляет не только танцоров, но и всех, кто ищет свою дорогу в жизни.

Интересные факты

А. Дункан была одной из первых танцовщиц, кто стал воспринимать танец как форму искусства, а не просто физическую активность. Её новаторские идеи повлияли на многие театральные и танцевальные направления, и они актуальны до сих пор.

Не упустите шанс окунуться в мир танца и пережить вдохновение вместе с нашим моноспектаклем!

Режиссер
Марина Сергеева
В ролях
Марина Сергеева

