Киноафиша Айога

Спектакль Айога

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Айога» в Мариинском театре

Приглашаем вас на премьеру оперы Рустама Сагдиева «Айога», в которой исполняют солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Это захватывающее музыкальное произведение уже стало предметом обсуждения среди театральной общественности.

Музыка и либретто

Опера «Айога» создана на основе мотивов нанайского и русского фольклора, что придаёт ей уникальный колорит и глубину. Музыка и либретто написаны самим Рустамом Сагдиевым, что позволяет ему донести до зрителя свою творческую концепцию и видение.

Команда

Музыкальным руководителем проекта выступает Лариса Гергиева, известная своим профессионализмом и талантом. Режиссёром является Кристина Ларина, чьи работы уже получили признание на многих театральных сценах. Художник по сценическому оформлению Алина Гуттенхефер и художник по свету Егор Карташов также внесли свой вклад в создание визуального ряда спектакля.

Интересные факты

Опера «Айога» – это не только музыкальное произведение, но и культурный проект, который стремится сохранить и популяризировать фольклорные традиции. В ней сочетаются современные музыкальные техники и древние народные мелодии, что делает её привлекательной для широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

