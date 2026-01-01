Спектакль Ақын...Періште...Махаббат..

Оповещения от Киноафиши
Ақын...Періште...Махаббат..
О спектакле

Ақынның қиын тағдыры. Замана қақтығыстарымен айқасқа түскен өршіл мінез. Ақын поэзиясынан рухтанған адами болмыс өзіңізді ерлікке, үмітке, сенімге бастайды. Тұрлаусыз өмір тұншықтырған асау жырлар арпалысы сахналық көрініс тапқан «Ақын, періште, махаббат» қойылымын көруге шақырамыз. Спектакль Мұқағали рухына арналады.

Актерлік құрам:

Ақын - Е. Біләл @erlan.bilalov.official

Асау жігіт - Ж. Маханов @zhumagali.makhanov

Періште - Б. Қажынәбиева @alysovna

Жанторсық - М. Нұрәсілов

Дүниенің тұтқасы - Ж. Садырбаев @svzhandarbek

Беймаза әйел - Г. Жакупова @dzhakupova_gulnara

Мейірбике - Н. Бексұлтанова @beksultanovanurzhan

Музыкант - А. Лепесбаев @alihan_lepesbaev

Мед.брат әрі оққағарлар:

Ә. Есбатыр - @alseitesbatyr

М. Асаубай - @magzhanturys

Қ. Демеу - @kasymdemeu

