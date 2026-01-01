Спектакль Ақын...Періште...Махаббат..

Ақынның қиын тағдыры. Замана қақтығыстарымен айқасқа түскен өршіл мінез. Ақын поэзиясынан рухтанған адами болмыс өзіңізді ерлікке, үмітке, сенімге бастайды. Тұрлаусыз өмір тұншықтырған асау жырлар арпалысы сахналық көрініс тапқан «Ақын, періште, махаббат» қойылымын көруге шақырамыз. Спектакль Мұқағали рухына арналады.
Актерлік құрам:
Ақын - Е. Біләл @erlan.bilalov.official
Асау жігіт - Ж. Маханов @zhumagali.makhanov
Періште - Б. Қажынәбиева @alysovna
Жанторсық - М. Нұрәсілов
Дүниенің тұтқасы - Ж. Садырбаев @svzhandarbek
Беймаза әйел - Г. Жакупова @dzhakupova_gulnara
Мейірбике - Н. Бексұлтанова @beksultanovanurzhan
Музыкант - А. Лепесбаев @alihan_lepesbaev
Мед.брат әрі оққағарлар:
Ә. Есбатыр - @alseitesbatyr
М. Асаубай - @magzhanturys
Қ. Демеу - @kasymdemeu