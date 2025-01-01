Блэк АйкьюДо в Культуре

Подготовьтесь к незабываемой ночи в Концерт холле Культура 31 октября! Откройте для себя уникальное сочетание музыки, танцев и увлекательной игры, которая подарит вам массу положительных эмоций.

Программа вечера

Сбор гостей: 19:00

19:00 Начало игры: 20:00

20:00 Музыка: выступление группы «The Puhoviks»

выступление группы «The Puhoviks» Танцы: экстрим шоу «Just Dance»

экстрим шоу «Just Dance» Welcome drink: на старте вечера

Подробности об игре

Игра предназначена для зрителей старше 18 лет. Вступительный взнос составляет 700 рублей с человека. В команде допускается до 15 участников.

Услуги и безопасность

На мероприятии будет работать бар и кухня, где вы сможете попробовать различные закуски и напитки. Учитывайте, что на территории комплекса действует пропускной режим. Пройти через турникет можно, отсканировав QR код на Карте гостя.

Также напоминаем, что на входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, учитывая, что ожидается большое количество гостей и заказы могут занимать более часа.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Ждем вас в Культуре!