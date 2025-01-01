Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
АйкьюДо
Киноафиша АйкьюДо

АйкьюДо

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Блэк АйкьюДо в Культуре

Подготовьтесь к незабываемой ночи в Концерт холле Культура 31 октября! Откройте для себя уникальное сочетание музыки, танцев и увлекательной игры, которая подарит вам массу положительных эмоций.

Программа вечера

  • Сбор гостей: 19:00
  • Начало игры: 20:00
  • Музыка: выступление группы «The Puhoviks»
  • Танцы: экстрим шоу «Just Dance»
  • Welcome drink: на старте вечера

Подробности об игре

Игра предназначена для зрителей старше 18 лет. Вступительный взнос составляет 700 рублей с человека. В команде допускается до 15 участников.

Услуги и безопасность

На мероприятии будет работать бар и кухня, где вы сможете попробовать различные закуски и напитки. Учитывайте, что на территории комплекса действует пропускной режим. Пройти через турникет можно, отсканировав QR код на Карте гостя. 

Также напоминаем, что на входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, учитывая, что ожидается большое количество гостей и заказы могут занимать более часа.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Ждем вас в Культуре!

Купить билет на выставка АйкьюДо

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября пятница
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 784 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6 октября в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Астроинженер: ранец космонавта
6+
Мастер-класс
Астроинженер: ранец космонавта
8 октября в 15:00 Волгоградский планетарий
от 300 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
31 октября в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше